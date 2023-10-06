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ВФУ выпустили 14 кассетных снарядов по Донецку

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 14 кассетных снарядов по Донецку. Об этом 6 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55, населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦЦК.

Отмечается, что в 14:05 произошел повторный обстрел этого населенного пункта. Украинские войска выпустили уже четыре снаряда.

Также удар пришелся по Максимильяновке Петровского района города. В направлении населенного пункта было выпущено четыре кассетных снаряда. Позднее по Максимильяновке ударили еще тремя.

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Ранее в этот день в СЦКК сообщили, что за прошедшие сутки ВФУ выпустили более 100 снарядов по ДНР. В результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения. «Известия» показали кадры последствий обстрела.

Украинские войска ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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