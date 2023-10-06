Минэнерго отметило тенденции к снижению розничных цен на топливо

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в пятницу, 6 октября, заявил, что меры правительства страны по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на автозаправочных станциях (АЗС).

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — отметил он.

Кроме того, Шульгинов сообщил, что Министерство энергетики РФ не планирует вводить единого экспортера бензина и дизельного топлива. По его словам, на данный момент важно не допустить затоваривания на рынке. Пока что такая тенденция не наблюдается, добавил он.

Кроме того, министр энергетики указал, что снятие запрета по бензину, возможно, будет «следующим этапом».

«Мы должны действовать по обстановке», — объяснил Шульгинов, комментируя действия правительства по стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Ранее, 5 октября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо.

В пресс-службе отметили, что в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября.

В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.