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Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб гражданам ЕС

Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб гражданам ЕС

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Нельзя отправлять значительные дополнительные ресурсы Украине, если это несет ущерб европейским гражданам, столкнувшимся со стихийными бедствиями. Об этом 6 октября заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальном Европейском совете в Гранаде.

«Мы просим гораздо больше денег для Украины — и хорошо делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я доказывал Европейскому совету, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время для поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями, иметь меньше ресурсов, гораздо меньше ресурсов, чем мы предоставляем Украине», — передает слова премьера его пресс-служба.

По словам Мицотакиса, фонд солидарности слишком мал и уже исчерпан. Он призвал увеличить его минимум на €2,5 млрд для борьбы с последствиями стихийных бедствий, чтобы укрепить Европейский фонд солидарности.

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Ранее в этот день французская газета Le Figaro сообщила, что счетная палата Евросоюза (ЕС) обеспокоена нехваткой средств для поддержки Украины. Издание пишет, что для отправки средств Киеву нужно убедиться, что европейский бюджет и государства-члены выдержат нагрузку на экономическую сферу из-за предоставленных Украине кредитов.

В этот же день «РИА Новости», проанализировав данные Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины, указало, что за два последних года помощь ЕС украинскому бюджету превысила аналогичный показатель США на 4%. В частности, ЕС на начало сентября выделил Украине $22,6 млрд, в то время как США — $21,7 млрд. В этом году финансовый поток на Украину из Евросоюза вырос в 1,8 раза — до $14,6 млрд и одновременно сократились поступления от американского правительства на 19% — до $9,8 млрд. При этом в прошлом году украинской власти ЕС выделил $8 млрд, а США — $12 млрд.

Накануне, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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