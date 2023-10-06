Адвокат из Латвии назвал апартеидом массовую высылку россиян из страны
Мера по выселению россиян из Латвии является не чем иным, как апартеидом. Об этом 6 октября заявил «Известиям» латвийский юрист, член Ассоциации русскоязычных адвокатов РФ Янис Кузинс.
Он объяснил, что письма с требованием покинуть Латвию получили именно бывшие неграждане, которым по определенным причинам пришлось получить российское гражданство, например, для получения пенсий или льгот. По словам юриста, в большей степени ими оказались немолодые люди.
Кузинс сообщил, что их заставили сдавать достаточно сложный экзамен. Он указал, что эти люди выросли в Латвии, умеют говорить на языке страны, однако обучались в уже закрытых русскоязычных школах. Так, они с трудом могут изъясняться на письме, поэтому экзамен для них является трудным.
Юрист отметил, что, помимо этого, власти Латвии разработали новый способ лишить гражданства: это может произойти с любым человеком, рожденным в СССР, потому что в теории по документам он способен получить гражданство РФ.
«[Власти Латвии могут] оставить человека вообще без гражданства. Чтобы он был обязан обратиться в Российскую Федерацию или Белоруссию, чтобы ему помогли. Это полнейший апартеид», — подчеркнул Кузинс.
Накануне, 5 октября, Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что они не выполнили требования латвийского законодательства, в результате чего их вид на жительство перестал быть действительным начиная со 2 сентября.
На следующий день в МИД РФ заявили, что Россия готова принять всех соотечественников из Латвии, если республика примет решение об их выселении. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что в стране есть программа по содействию добровольному переселению россиян, проживающих за рубежом.