Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР и муниципальных округов
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин постановил создать штаб обороны ДНР и муниципальных округов. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает официальный сайт субъекта.
Помимо этого, по распоряжению Пушилина, также необходимо утвердить состав и положение нового штаба.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Глава ДНР распорядился признать утратившими силу два указа: «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» от 29 ноября 2022 года и «О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики» от 13 декабря 2018 года.
Ранее, 24 сентября, стало известно, что военная цензура на телефонные разговоры, почтовые отправления и сообщения в интернете вводится в ДНР. Кроме того, в регионе также будут действовать комендантский час с 23:00 до 4:00 по будням и запрет на проведение несогласованных собраний, митингов, шествий и других массовых акций.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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