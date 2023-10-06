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СМИ сообщили о тревоге счетной палаты ЕС из-за нехватки денег для Украины

Le Figaro: Счетная палата Евросоюза не знает, где взять деньги для Киева
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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Счетная палата Евросоюза (ЕС) встревожена, так как не знает, где взять еще финансы, для того чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. Об этом 6 октября французская газета Le Figaro.

«Обещать Украине €50 млрд в течение пяти лет — это хорошо. Но нам всё еще нужно найти деньги и убедиться, что европейский бюджет, а, следовательно, и финансы государств-членов, чтобы те выдержали различные кредиты, предоставленные этой стране [Украине]», — пишет издание.

Газета обращает внимание на то, что страны ЕС пообещали многомиллиардные кредиты, которые Киев вернет нескоро, и при этом у них самих складывается сложная ситуация в экономической сфере.

Уточняется, что Счетная палата альянса предпринимает попытки предостеречь Еврокомиссю (ЕК) и призывает быть бдительными европейские государства, так как долг Союза сильно вырос. В 2021 году он составлял €236,7 млрд, в то время как в 2022-м он достиг €344,3 млрд.

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Накануне, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Тогда портал Business Insider со ссылкой на слова экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба написал, что Путин оказался прав насчет усталости западных стран от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По его словам, энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи ослабевает как в США, так и в Европе.

До этого, в конце сентября, газета Politico также написала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Издание в пример привело то, что в Вашингтоне непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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