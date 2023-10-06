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Правительство РФ изменило порядок въезда в Россию граждан Украины

Россия с 16 октября ограничит въезд украинцам из третьих стран
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Правительство России ввело для украинских граждан, прибывающих из других государств, особый порядок въезда. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого есть соответствующий документ.

«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства», — указано в постановлении.

Правительство отмечает, что это временная мера, которая направлена на поддержание безопасности россиян в текущей геополитической ситуации.

Украинцы могут въезжать на территорию РФ только через два пункта пропуска: «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт Шереметьево.

Такое нововведение не распространяется на украинцев в возрасте до 14 лет, которые передвигаются самостоятельно или в сопровождении граждан России. Если же с ребенком до 14 лет передвигается его законный представитель, опекун или попечитель из числа граждан иностранных государств, то к несовершеннолетнему будут применимы общие правила въезда, отмечено в документе.

Порядок для украинцев, находящихся на территории четырех новых субъектов Российской Федерации и в зоне специальной военной операции, сохраняется. Они могут въезжать в Россию через пункты пропуска, которые расположены на административной границе.

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Ранее, 29 сентября, президент России Владимир Путин установил перечень документов для въезда граждан Украины в Российскую Федерацию. Они могут въезжать и выезжать из страны без визы по украинскому паспорту, в том числе с истекшим сроком действия.

Кроме того, согласно первому пункту указа украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее на основании загранпаспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна или иного документа из установленного указом перечня.

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