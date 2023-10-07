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В России хотят запустить единую льготную ипотеку на частные дома

Эксперт Родионцев: единая льготная ипотека позитивно скажется на рынке ИЖС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России планируется разработать единую льготную ипотеку на частные дома, об этом сообщил в рамках прошедшего 4 октября форума 100+ TechnoBuild заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, такая программа должна объединить все форматы частного домостроения. Это строительство поселков девелоперами, когда люди привлекают подрядчиков или когда граждане строят своими руками.

«В рамках такой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со ставкой не выше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года. Будем выходить с этой инициативой на уровне правительства РФ», — рассказал Ниденс.

По мнению директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, мера позитивно скажется на развитии рынка ИЖС, привлечет крупных игроков рынка для реализации проектов. Появление новых игроков будет способствовать расширению ассортиментной линейки.

«Мера позитивна, но поскольку рынок ИЖС занимает существенную долю, требуется большее количество мер его поддержки и расширения. Например, необходима помощь в развитии всех видов необходимой инфраструктуры для стройки поселков», — считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Когда рынок ИЖС будет на более высоком и качественном уровне информативности — кредиты более доступны, количество предложений будет расширяться, это приведет к оптимизации ценовых предложений, считает он.

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28 сентября сообщалось, что лидерами среди российских регионов по количеству сделок с загородной недвижимостью стали Московская область, Чеченская Республика и Ленинградская область.

В Московской области в период с мая по сентябрь было заключено 8,3 тыс. сделок, в Чечне — 6,3 тыс., в Ленинградской области — 3,2 тыс. В пятерку также вошли Башкирия (2,7 тыс.) и Татарстан (2,2 тыс.).

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