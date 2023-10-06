Военный назвал самую перспективную в мире систему ПВО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 самыми перспективными в мире.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 октября, он объяснил, что С-400 и С-500 более маневренные и подвижные, а также способны противостоять всем современным, высокотехнологичным вооружениям. Кроме того, они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО.

Матвийчук отметил, что противовоздушная оборона США базируется на системе Patriot, предназначенной для контроля воздушного пространства, а также для борьбы со всеми типами воздушных объектов, в том числе, космического базирования.

Между тем, подчеркнул полковник, события на Украине продемонстрировали, что эта система очень громоздкая, а процесс выполнения боевых задач очень длительный.

«Patriot не успевает реагировать на наши «Авангарды» и «Кинжалы», — уточнил Матвийчук.

По его словам, успешным оказался «железный купол» Израиля, активно выполняющий все задачи по защите воздушного пространства, однако только в условиях применения против страны низкотехнологичных ракетных систем, сообщает телеканал «360».

4 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств ПВО. Накануне немецкая газета Bild писала, что контрнаступление украинских боевиков не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников.