Лукашенко оценил требования Зеленского к Западу об оружии

Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», прося военной помощи у западных партнеров. Об этом 6 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вот и мы, и россияне, журналисты, всё время говорим о том, «вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно Зеленский и так далее». Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, отвечая на вопрос журналистов. Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер указал, что Украина еще до начала конфликта готовилась к нему. США определили для украинской стороны «роль жертвы», а та согласилась. Кроме того, по словам Лукашенко, Вашингтон пообещал Киеву вооружение и финансирование для этого.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас западные страны в итоге не выполняют свою часть договоренностей, поэтому Зеленский требует от них то, что они ранее обещали. По мнению Лукашенко, украинский лидер понимает, что его «кинули».

Также в этот день белорусский президент выразил мнение, что Соединенные Штаты торопят Украину, угрожая прекратить поддержку, в то время как та увязла в контрнаступлении. Он отметил, что Вашингтону нужна хоть какая-то победа, поэтому они подгоняют Киев, ища для этого новые варианты, вплоть до прекращения оказания помощи Зеленскому.

Накануне, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Тогда портал Business Insider со ссылкой на слова экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба написал, что Путин оказался прав насчет усталости западных стран от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По мнению эксперта, Киев не справляется с призывом в армию, экономика государства проседает под давлением конфликта, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи ослабевает как в США, так и в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.