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МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство иностранных дел (МИД) России заявило послу Кипра протест в связи с провокационными действиями республики в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

МИД РФ отметил, что ссылки на неподобающую деятельность корреспондента «Российской газеты» и нарушение им административного режима пребывания на Кипре совершенно надуманные.

Кроме того, ведомство обратило внимание на то, что в МИДе и МВД республики не ответили на соответствующие запросы российского посольства в Никосии. Министерство иностранных дел России указало, что в ход были пущены приемы психологического давления даже на семью журналиста.

Внешнеполитическое ведомство также предположило, что западные спецслужбы могли «приложить руку» к организации такой провокации.

«Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

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Ранее в этот же день посол Кипра был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Во время задержания он был в автомобиле у дома, где живет с семьей.

Отмечается, что Гасюку при задержании повредили руку. На данный момент он находится в госпитале.

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