Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном

НИЦ «Курчатовский институт» и министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана подписали соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве. В Москве 6 октября состоялась церемония подписания документа.

Подписи под документом поставили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахманов.

Церемония подписания состоялась по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ранее в этот день министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов также подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти. Кроме того, было подписано межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. В этот же день Путин объявил о том, что церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан состоится 7 октября. Это будут первые в истории поставки российского газа в сторону Средней Азии.

До этого, 5 октября, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с визитом для переговоров с Путиным. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Политики планируют обсудить вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.