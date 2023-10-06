Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил «РИА Новости» осведомленный дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», — сказал собеседник.

Он отметил, что в данном случае речь идет о плановых контактах, посвященных вопросам действий российского миротворческого контингента.

5 октября временные наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон свернули. Военные при этом продолжают выполнять свою работу в регионе: они поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирного населения.

Ранее, 2 октября, в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается. Также изымается оружие у жителей региона.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.