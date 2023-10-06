В МИД РФ назвали шокирующим своей противозаконностью поведение властей Кипра

Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в В Министерство иностранных дел России в связи с с шокирующим поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии. Об этом 6 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что уже в ближайшее время будет сделано развернутое заявление о случившемся и предпринятых российской стороной шагах.

Ранее в этот день в МИД РФ вызвали кипрского посла. Отмечалось, что это было связано с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.

По данным некоторых СМИ, журналиста задержали накануне, 5 октября, в 11:45 мск в Никосии. В это время Гасюк находился в автомобиле у дома, где живет со своей семьей. Отмечается, что ему при задержании повредили руку. На данный момент он находится в госпитале.