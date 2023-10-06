Готовность новой поликлиники в Пояркове в Приамурье достигла 98%

В селе Поярково в Амурской области завершается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 240 посещений в смену. Об этом сообщает региональное правительство.

Готовность объекта достигла 98%. Сейчас подрядчик завершает устройство сетей электроснабжения, чистовую отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания составляет 3 тыс. кв. м. Поликлиника будет обслуживать взрослое и детское население Поярково.

Как уточняет Амурская служба новостей, сейчас медпомощь местным жителям оказывают в здании 1963 года постройки с деревянными межэтажными перекрытиями. Там находится 45 кабинетов, тогда как потребность уже достигла 80. На строительство нового здания выделено 425 млн рублей.

В середине августа сообщалось, что в городе Сковородино Амурской области возобновили капитальный ремонт районной поликлиники, который должны были завершить еще осенью 2022-го. К работам приступил новый подрядчик.