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Евросоюз не стал устанавливать дату расширения

Фон дер Ляйен: в процессе приема в ЕС новых стран не будет никаких поблажек
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не установили дату, когда сообщество будет расширяться. Об этом говорится в декларации, принятой 6 октября по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

«Расширение является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание. Это движущая сила улучшения экономических и социальных условий европейских граждан, сокращения неравенства между странами и должна способствовать укреплению ценностей, на которых основан ЕС», — сказано в документе.

В декларации указано, что претендентам на членство в ЕС необходимо активизировать свои усилия по реформированию в соответствии с характером процесса вступления. При этом даты, когда возможно расширение, не указываются.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита также отметила, что ЕС не будет облегчать кандидатам условия для вступления в сообщество.

«Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг, никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре», — сообщила она на пресс-конференции.

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Ранее в этот день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в блок не обязательно произойдет в 2030 году.

До этого, 4 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

3 октября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран: Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Потенциальными кандидатами, подавшими заявки, стали Грузия и Косово.

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