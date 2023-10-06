Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Испании обвинил Россию в распространении недостоверной информации об украинской коррупции. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинский лидер уверен, что «известный российский нарратив о коррупции» направлен на раскол «общего единства Европы и поддержки Украины». Он также добавил, что у киевских партнеров «не был украден и один доллар». При этом, по его мнению, бывают «разные люди и случаи».

Затем Зеленский обвинил в «распространении российского нарратива» бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который сообщил, что Украина не соответствует критериям для членства в Евросоюзе из-за той же коррупции.

Ранее, 2 октября, издание Politico допустило, что поддержка Запада может прекратиться из-за коррупции на Украине. Согласно публикации, власти США хотят надавить на Украину в вопросе борьбы с коррупцией в том числе и потому, что на карту поставлены доллары страны.

Кроме того, 27 сентября из меморандума, заключенного между министерством обороны США и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), стало известно, что Соединенные Штаты вместе с Украиной намерены бороться с коррупцией при поставках оружия. Главной целью соглашения является обеспечение эффективного использования помощи, предоставляемой правительством США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.