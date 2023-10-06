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Реставрацию Дома актера в Иркутске завершат в конце 2024 года

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Фото: Яндекс/Дмитрий Молотков
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Завершение реконструкции Дома актера в Иркутске запланировано на конец 2024 года. Об этом сообщает региональное правительство.

«В памятнике истории и культуры регионального значения Дом Бутина, больше известном как Дом актера, завершается создание цокольного этажа. Благодаря этому общая площадь здания увеличилась практически в два раза: с 560 кв. м до 976 кв. м», — говорится в сообщении.

Также специалисты заканчивают усиление исторических и устройство новых фундаментов. Полностью выполнены работы по конструкциям крыши. В ближайшее время планируется приступить к обшивке фасада, а затем начнутся и внутренние отделочные работы, работы в зрительном зале.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, реставрация Дома актера стартовала в 2022 году. По словам руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Виталия Соколова, предметом охраны в этом здании являются капитальные деревянные стены, обшивка калеванной доской, многочисленный лепной декор.

Полностью завершить работы и сдать объект планируется в декабре 2024 года. В общей сложности на реконструкцию из регионального бюджета направили 181 млн рублей.

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