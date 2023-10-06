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Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
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Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мошенники обманным путем отняли у 86-летней москвички 6,7 млн рублей. Об этом 6 октября сообщил портал «МВД МЕДИА».

«Пенсионерке на мобильный телефон поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил пожилой женщине, что якобы ее дочь стала виновницей серьезного ДТП и необходимо ей помочь избежать уголовной ответственности, передав курьеру деньги. Бабушка поверила и отдала наличность прибывшему мужчине», — рассказало издание.

В дальнейшем женщине поступали новые звонки, после которых она еще два раза передала свертки с деньгами курьеру. Только на следующий день пенсионерка связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенничества, после чего обратилась в полицию.

Полиции удалось задержать на улице Сосенский Стан второго курьера. Им оказался 19-летний мужчина. Похищенную наличность он передал соучастникам, а себе оставил небольшую часть в качестве вознаграждения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант до избрания меры пресечения задержан. Устанавливаются его наниматели и другие участники мошенничества», — сообщили в полиции.

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Ранее, 4 октября, стало известно, что вдова актера Алексея Янина певица Дарья Янина обратилась в полицию Москвы с заявлением о мошенничестве. Ей поступали звонки от неизвестных людей с разных номеров, которые пытались похитить 25 тыс. рублей.

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