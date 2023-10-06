Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов

В Москве загруженность дорог достигла 9 баллов в пятницу, 6 октября. Информация представлена на сервисе «Яндекс Пробки».

Движение затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Беговой и МКАД, а также на Ленинградском проспекте в районе дома № 29, пишет дептранс столицы в своем Telegram-канале оперативных новостей.

Отмечается, что после 20:00 загруженность на дорогах снизится. В ведомстве попросили москвичей отложить вечерние поездки на автомобиле в час пик.

Причинами пробок в пятницу стали дождь, низкие скорости, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Ранее в этот день в комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан не выходить на улицу в непогоду. Пешеходам посоветовали быть внимательнее и не укрываться от дождя и ветра под деревьями, а автомобилистам — не парковать машины рядом с насаждениями. Уточнялось, что в отдельных районах столицы выпало до четверти месячной нормы осадков.

Также столичный главк МЧС России предупредил о резком ухудшении погоды в Москве с 21:00 6 октября. Ночью и утром 7 октября температура воздуха снизится до –2...0 градусов, по этой причине на дорогах ожидается гололед.