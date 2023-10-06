Благоустройство парка «Сосновый бор» завершили в Лесосибирске

В Лесосибирске (Красноярский край) завершено благоустройство парка «Сосновый бор». Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Подрядчик проложил прогулочные дорожки, установил скамейки для отдыха, качели. Также специалисты смонтировали систему освещения.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, протяженность прогулочного тротуара составляет почти 1,2 тыс. м. В парке появились необычные малые архитектурные формы: песчаная полянка с мостиком, сад из камней, деревянное панно с изображениями животных.

Парк благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в 2023 году в Красноярском крае приводят в порядок 34 объекта, выбранных местными жителями на голосовании прошлого года.