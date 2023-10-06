Реклама
Прямой эфир
Мир
Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном
Политика
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября
Мир
Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Мир
МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ
Мир
Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов
Общество
В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды
Политика
Путин принял приглашение посетить Узбекистан
Происшествия
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Мир
Евросоюз не стал устанавливать дату расширения
Мир
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
Экономика
Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября
Экономика
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов

Патрушев сообщил о начале поставок зерна в Африку в течение полутора месяцев

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки российского зерна в африканские страны начнутся в течение месяца-полутора. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в пятницу, 6 октября.

«Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут», — указал министр, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия должна стать более заметным игроком в Африке»
Министр энергетики Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо — о сотрудничестве с РФ и давлении извне

Еще в августе он сообщил, что Россия также планирует безвозмездно поставить шести государствам Африки зерно в объеме 25–50 тыс. т. По его словам, всего с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года (за 2023/24 сельскохозяйственный год), ведомтсво планирует экспортировать порядка 55 млн т этих злаковых.

До этого, в июле, глава Минсельхоза рассказал, что РФ в первом полугодии 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, увеличив показатели аналогичного периода прошлого года в три раза. Кроме того, товарооборот сельхозпродукции между РФ и Африкой в первом полугодии вырос на 60% относительно аналогичного периода 2022 года.

В том месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова бесплатно предоставить некоторым африканским государствам по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлены поставки, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023