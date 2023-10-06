Патрушев сообщил о начале поставок зерна в Африку в течение полутора месяцев

Поставки российского зерна в африканские страны начнутся в течение месяца-полутора. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в пятницу, 6 октября.

«Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут», — указал министр, отвечая на вопросы журналистов.

Еще в августе он сообщил, что Россия также планирует безвозмездно поставить шести государствам Африки зерно в объеме 25–50 тыс. т. По его словам, всего с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года (за 2023/24 сельскохозяйственный год), ведомтсво планирует экспортировать порядка 55 млн т этих злаковых.

До этого, в июле, глава Минсельхоза рассказал, что РФ в первом полугодии 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, увеличив показатели аналогичного периода прошлого года в три раза. Кроме того, товарооборот сельхозпродукции между РФ и Африкой в первом полугодии вырос на 60% относительно аналогичного периода 2022 года.

В том месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова бесплатно предоставить некоторым африканским государствам по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлены поставки, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.