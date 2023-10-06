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Родившийся в московском зоопарке детеныш панды впервые открыл глаза

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Фото: t.me/svetlanaakulova1
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Детеныш панд Жуи и Диндин впервые открыл глаза на 42-й день после появления на свет. Об этом 6 октября сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к 2 месяцам, то есть ближе к концу октября», — написала она в своем Telegram-канале.

Акулова отметила, что сейчас детеныш весит уже 2 кг 134 г.

В конце августе стало известно, что в Московском зоопарке родилась панда. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

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