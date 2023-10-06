Женщину зарезали в квартире на востоке Москвы

На востоке Москвы в районе Северное Измайлово обнаружили труп женщины с ножевыми ранениями. Об этом 6 октября сообщила столичная прокуратура в Telegram.

«В квартире жилого дома на улице Константина Федина обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. <…> Зафиксированы множественные следы крови и нож», — говорится в сообщении.

Полицию вызвал арендодатель квартиры, который заметил следы крови у входной двери. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее, 1 октября, тела двух мужчин с ножевыми ранениями нашли в квартире жилого дома на улице Маршала Захарова в Москве. По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь, ножевые ранения в ходе ссоры нанес их знакомый. В настоящее время он задержан.