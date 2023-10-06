Депутаты Верховной рады подрались на заседании из-за русского языка

В Верховной раде Украины произошел конфликт между депутатами Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и снимавшим инцидент на телефон Алексеем Гончаренко. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «Cтрана.ua» в своем Telegram-канале.

Потасовка началась с того, что Тищенко назвал Гончаренко петухом с Одесчины и в агрессивной манере попросил удалить его из сессионного зала. Таким образом он прокомментировал его поддержку русского языка во времена депутатства в одесском областном совете.

Гончаренко с телефоном на селфи-палке подошел к «обидчику» и начал спрашивать его про «call-центры». Тищенко не стал комментировать такой поступок коллеги, а просто вышел на трибуну и продолжил «разоблачение» Гончаренко.

Спикер парламента Руслан Стефанчук со своей стороны попросил конфликтующих занять свои места, а Горчаренко — прекратить записывать заседание на камеру телефона.

После этого к снимающему встречу депутату рады подошел Радуцкий и попытался вырвать селфи-палку, завязалась потасовка.

«Толпа из четырех человек пыталась напасть на меня за то, что я снимаю заседание», — прокомментировал инцидент Горчаренко.

Кроме того, он добавил, что во время рассмотрения вопроса о бюджете Тищенко «в борьбе» порвал ему штаны.

Ранее, 4 октября, уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят установить усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы. Кроме того, языковой омбудсмен призвал мэра города Геннадия Труханова утвердить программу, которая бы включала в себя меры по обеспечению контроля «за размещением наружной рекламы, использованием иностранных рекламных вывесок». По его мнению, их необходимо убрать.

18 августа Креминь направил обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за частого употребления русского языка в Болградском районе Одесской области. По его словам, доминирование русского языка нарушает требования законодательства и ограничивает права представителей национальных меньшинств.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины. За нарушение закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. гривен (около 7,4 тыс. рублей).