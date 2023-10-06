Капремонт участка региональной дороги «Амга» завершили в Якутии

В Мегино-Кангаласском районе Якутии завершили капитальный ремонт участка региональной автодороги «Амга». Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе правительства республики.

Речь идет об отрезке трассы с 6-го по 7-й км. Подрядчик уложил водопропускную трубу, укрепил обочины и откосы, уложил асфальт и нанес дорожную разметку.

Сейчас ведется подготовка к сдаче объекта. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, готовится к сдаче участок региональной трассы «Нам» в Намском районе. На отрезке с 44-го по 54-й км дорожники тоже уложили водопропускные трубы и асфальт, нанесли разметку. Работы завершили на год раньше запланированного срока.

В сентябре сообщалось, что в Якутии до конца октября планируется завершить ремонт участка автодороги «Умнас». В том же месяце стало известно о завершении капремонта еще одного участка этой дороги, соединяющего долины Туймаада и Эркээни в среднем течении реки Лены.