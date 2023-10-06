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Реконструируемый мост в Усть-Куте начали готовить к вводу в эксплуатацию

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Реконструкция моста в Усть-Куте в Иркутской области выполнена на 99%. Переправу готовят к вводу в эксплуатацию, сообщает региональное правительство.

«Сейчас выполняется очистка русловой зоны, устройство кюветов. Мост в Усть-Куте готовят к вводу в эксплуатацию», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Подрядчик, которым выступила «Дорожная служба Иркутской области», установил две береговые и шесть русловых опор, обустроил семь пролетов протяженностью по 24 м. Также специалисты выполнили гидроизоляцию конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части, уложили асфальт, сделали наружное освещение. Линии электропередачи и связи были переустроены.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, длина мостового сооружения составляет 169 м, подходов к нему — 100 м. Переправа соединяет поселок Закута, микрорайон Приленский и 29 садоводств с центральной частью города. Стоимость реконструкции составила 641,8 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Следующим объектом в Усть-Куте, который будет отремонтирован, станет мост через реку Лену. Работы уже начались.

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