Реконструируемый мост в Усть-Куте начали готовить к вводу в эксплуатацию

Реконструкция моста в Усть-Куте в Иркутской области выполнена на 99%. Переправу готовят к вводу в эксплуатацию, сообщает региональное правительство.

«Сейчас выполняется очистка русловой зоны, устройство кюветов. Мост в Усть-Куте готовят к вводу в эксплуатацию», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Подрядчик, которым выступила «Дорожная служба Иркутской области», установил две береговые и шесть русловых опор, обустроил семь пролетов протяженностью по 24 м. Также специалисты выполнили гидроизоляцию конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части, уложили асфальт, сделали наружное освещение. Линии электропередачи и связи были переустроены.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, длина мостового сооружения составляет 169 м, подходов к нему — 100 м. Переправа соединяет поселок Закута, микрорайон Приленский и 29 садоводств с центральной частью города. Стоимость реконструкции составила 641,8 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Следующим объектом в Усть-Куте, который будет отремонтирован, станет мост через реку Лену. Работы уже начались.