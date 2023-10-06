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Бойцы ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
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Фото: AP Photo/Libkos
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Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 6 октября, сдалась в плен Российской армии после приказа своего командования удерживать позицию без боеприпасов.

Всего сдались в плен 17 украинских военнослужащих, отмечает «РИА Новости».

По словам украинских военнослужащих, им необходимо было удерживать опорный пункт под Донецком и не отступать даже после того, как закончился боекомплект. Помимо этого, солдаты также обратили внимание, что командование ВСУ не организовало эвакуацию раненых бойцов.

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Ранее, 1 октября, офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что украинская армия старается уничтожать своих военных, побывавших в плену, еще у линии фронта. Это делается, чтобы не допустить утечки информации.

До этого, 30 сентября, пленный военнослужащий ВСУ сообщил, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров. По его словам, на дезертирство решаются солдаты, которые уже побывали в бою и увидели, что происходит на фронте. Боец отметил, что уже около 50 солдат ВСУ решились самовольно покинуть позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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