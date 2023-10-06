Новак назвал преимущества возвращения к прежним параметрам демпфера

Возвращение к прежним параметрам демпфера поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил 6 октября вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина и сократить экспортный диспаритет, который складывался», — пояснил он.

Новак подчеркнул, что это остается важной системной мерой для всего рынка, для нефтяных компаний и потребителей.

Со своей стороны замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин добавил, что ведомство отмечает удешевление топлива для аграриев и рассчитывает на дальнейшую корректировку цен.

«По крайней мере, рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учетом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства», — сказал он.

Разин добавил, что ведомство рассчитывает, что дизель для сельхозпроизводителей будет более доступным.

Ранее в пятницу Новак провел очередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний. Утром в этот же день правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Также в пятницу экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что решение правительства РФ внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер позволит прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. По его мнению, стоимость бензина Аи-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей.

Механизм демпфера разработали в 2018 году. При повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.