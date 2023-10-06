Реклама
Прямой эфир
Мир
Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном
Политика
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября
Мир
Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Мир
МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ
Мир
Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов
Общество
В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды
Политика
Путин принял приглашение посетить Узбекистан
Происшествия
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Мир
Евросоюз не стал устанавливать дату расширения
Мир
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
Экономика
Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября
Экономика
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов

Новак назвал преимущества возвращения к прежним параметрам демпфера

Новак: возвращение к прежним параметрам демпфера сократит экспортный диспаритет
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возвращение к прежним параметрам демпфера поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил 6 октября вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина и сократить экспортный диспаритет, который складывался», — пояснил он.

Новак подчеркнул, что это остается важной системной мерой для всего рынка, для нефтяных компаний и потребителей.

Со своей стороны замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин добавил, что ведомство отмечает удешевление топлива для аграриев и рассчитывает на дальнейшую корректировку цен.

«По крайней мере, рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учетом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства», — сказал он.

Разин добавил, что ведомство рассчитывает, что дизель для сельхозпроизводителей будет более доступным.

Ранее в пятницу Новак провел очередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний. Утром в этот же день правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Также в пятницу экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что решение правительства РФ внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер позволит прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. По его мнению, стоимость бензина Аи-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей.

Топливный рывок: Путин призвал сдерживать рост цен на бензин и дизель
Какие меры предлагает кабмин и когда ситуация нормализуется

Механизм демпфера разработали в 2018 году. При повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023