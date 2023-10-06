В ОКР поставили под сомнение участие в ОИ в Париже из-за клопов

Олимпийский комитет России (ОКР) 6 октября отреагировал на сообщения о нашествии постельных клопов в Париже, где в 2024 году пройдут летние Олимпийские игры.

«Местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов?» — написала пресс-служба ОКР в Telegram.

Организация отметила, что кроме сложностей с организацией мер безопасности оргкомитет Игр должен будет отреагировать на ухудшающиеся санитарные условия в столице Франции.

4 октября министр-делегат транспорта Франции Клеман Бон заявил, что на данный момент обострения ситуации с постельными клопами нет. Он отметил, что сообщения граждан о насекомых воспринимаются властями серьезно и приводят к тщательным проверкам, однако случаи появления клопов в транспорте не были зафиксированы.

Ранее, 3 октября, минздрав Франции призвал прекратить панику из-за нашествия клопов в Париже после появления кадров, на которых насекомые ползают по сиденьям парижского метро, высокоскоростных поездов и в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.

19 сентября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. По его словам, такое предсказание было сделано на основе квалификаций спортсменов.

В марте исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Эту позицию поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.