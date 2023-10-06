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Политолог оценил слова Орбана об «изнасиловании» Венгрии и Польши Евросоюзом

Политолог Мезюхо: Орбан озвучивает то, на что у других политиков ЕС нет смелости
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспокоен миграционным кризисом в связи с тем, что республика в определенный момент может не справиться с потоком украинских беженцев. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 6 октября выразил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в этот день Орбан заявил, что Евросоюз «юридически изнасиловал» Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов.

«Орбан просто говорит то, о чем думают и другие лидеры европейских государств, но не имеют смелости выразить свое мнение гласно и публично», — считает Мезюхо.

По его словам, Европа столкнулась с кризисом мультикультурализма, а миграционная политика Евросоюза порождает череду социокультурных, общественно-политических и социально-экономических кризисов.

«Орбан, конечно, во многом обеспокоен миграционным кризисом в связи с тем, что <...> Венгрия в определенный момент просто может не справиться с потоком украинских беженцев, поэтому Виктор Орбан бьет в набат заранее, говоря о том, что существует проблема и ее необходимо решать», — резюмировал политолог.

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Миграционный пакт ЕС предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа — выплату в общий фонд средств на их содержание.

В июне ряд участников министерского совещания в Брюсселе успел назвать их миграционный план историческим. Однако Венгрия и Польша выступили против него.

Сам Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в ЕС. Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Евросоюза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

Позднее, 20 сентября, стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Вместе с тем страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн).

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года

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