Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

Международное сообщество услышало посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что слова, сказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время своего выступления, были честными и откровенными.

Кроме того, Вершинин указал, что речь Лаврова была «подчас жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо справляться сегодня международному сообществу».

«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — сказал он.

Российская делегация почувствовала поддержку от представителей других стран на полях ООН во время двусторонних контактов и многосторонних встреч, добавил замглавы МИДа.

«В этом смысле мы удовлетворены», — заключил Вершинин.

Ранее, 23 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Лавров заявил, что США и европейские страны лишь берут на себя обязательства, но не выполняют их, Запад представляет собой «империю лжи». Он также указал на то, что Запад давно не следует принципу равноправия, а тотальная недоговороспособность стала его визитной карточкой.

В тот же день в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине министр заявил, что риски глобального конфликта растут. Он указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

Кроме того, 23 сентября на общеполитической дискуссии ГА ООН Лавров отметил, что в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. Также он обратил внимание на то, что важно не допустить окончательного развала механизмов международного сотрудничества.