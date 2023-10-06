Реклама
Прямой эфир
Мир
Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном
Политика
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября
Мир
Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Мир
МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ
Мир
Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов
Общество
В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды
Политика
Путин принял приглашение посетить Узбекистан
Происшествия
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Мир
Евросоюз не стал устанавливать дату расширения
Мир
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
Экономика
Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября
Экономика
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов

Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное сообщество услышало посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что слова, сказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время своего выступления, были честными и откровенными.

Кроме того, Вершинин указал, что речь Лаврова была «подчас жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо справляться сегодня международному сообществу».

«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — сказал он.

Российская делегация почувствовала поддержку от представителей других стран на полях ООН во время двусторонних контактов и многосторонних встреч, добавил замглавы МИДа.

«В этом смысле мы удовлетворены», — заключил Вершинин.

Ранее, 23 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Лавров заявил, что США и европейские страны лишь берут на себя обязательства, но не выполняют их, Запад представляет собой «империю лжи». Он также указал на то, что Запад давно не следует принципу равноправия, а тотальная недоговороспособность стала его визитной карточкой.

«На поле боя — так на поле боя, давайте»
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мир не скатываться в большую войну

В тот же день в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине министр заявил, что риски глобального конфликта растут. Он указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

Кроме того, 23 сентября на общеполитической дискуссии ГА ООН Лавров отметил, что в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. Также он обратил внимание на то, что важно не допустить окончательного развала механизмов международного сотрудничества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023