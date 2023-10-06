Детскую школу искусств отремонтируют в селе Улеты в Забайкалье

В селе Улеты в Забайкальском крае в 2024 году намерены капитально отремонтировать детскую школу искусств. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Школа состоит из трех корпусов, не ремонтировавшихся много лет. В одном из них находятся административные помещения и театральные классы, в другом — художественные и музыкальные студии, в третьем корпусе дети занимаются хореографией.

По словам руководителя в сфере культуры Улетовского района Натальи Замальдиновой, в школе заменят системы отопления, кровлю, фасад, полы и окна, отремонтируют проводку и систему освещения.

Как уточняет ИА ChitaMedia, в детской школе искусств занимается более 200 человек. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Культура».