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Главу турфирмы обвинили в мошенничестве после выселения детей из отеля в Турции

СК: главу «Колибри-Тур МСК» обвинили по делу о выселении детей из отеля в Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководителю турфирмы «Колибри-Тур» предъявлено обвинение в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выселения российских детей из отеля в Турции. Об этом 6 октября сообщает следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета в Telegram-канале.

По данным следствия, с 1 января 2020 по 8 августа 2023 года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили не менее 100 договоров по организации детского отдыха на территории Турецкой Республики более чем на 1 млн рублей, однако не собирались по ним выполнять обязательства. С 1 июня 2023 по 6 августа 2023 года фигуранты не оплатили проживание не менее 90 детей от шести до 17 лет в турецкой гостинице. В результате ночью подростков принудительно выселили из отеля.

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4 августа вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что из-за того, что туроператор не внес оплату за проживание из гостиницы в Турции выселили почти 100 российских детей. Он отметил, что туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок. Позже, 5 августа, в генконсульстве России в Анталье уточнили, что туроператор «Колибри» организовал трансфер для детей.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет России из-за выселения детей из отеля. Она попросила проверить факт недобросовестного предоставления туристических услуг. Спустя несколько дней в отношении директора ООО «Колибри-Тур МСК» было возбуждено уголовное дело о преступлениях по пункту «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), к этому моменту его обвиняют еще по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

К этому моменту следователи изучили документы туристической фирмы и допросили подростков в качестве потерпевших. Следствие также просит суд арестовать имущество, принадлежащее фигурантам.

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