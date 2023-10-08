9 октября — День Специальной пожарной охраны МЧС России: история и традиции праздника

Каждый год 9 октября в России отмечают День Специальной пожарной охраны МЧС — профессиональный праздник огнеборцев, которые следят за безопасностью на атомных электростанциях, заводах по производству вооружений, и других особо охраняемых государственных объектах. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, когда появились специальные пожарные подразделения и каким подарком порадовать представителя этой профессии, читайте в материале «Известий».

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — история праздника

После Великой Отечественной войны в СССР началось активное развитие атомной промышленности и разработка ядерного оружия. Эти проекты требовали особой защиты в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. Поэтому 9 октября 1947 года был сформирован специальный отдел Главного управления пожарной охраны МВД, которому и предстояло выполнить эту задачу.

Под охраной специального отдела находились предприятия, на которых создавали ядерное оружие и ракетное топливо, научно-исследовательские институты, а также закрытые военные города и поселки. В начале 1960-х годов, когда началось перевооружение армии, его сотрудники обеспечивали безопасность новых ракетно-космических и авиационных предприятий, заводов по производству электроники, средств связи, спецхимии, боеприпасов, вооружений и т.д. При этом сопровождались не только готовые объекты, но и находившиеся на стадии строительства.

В 1970-е годы внутри Специальной пожарной охраны образовалось направление, занимающееся обеспечением безопасности на особо секретных объектах — войсковые подразделения. Они находились на всех ключевых оборонных объектах СССР. Численность личного состава спецподразделений пожарной охраны в то время достигала 25 тыс. человек.

В 1990-х годах все государственные структуры претерпевали серьезные изменения, связанные с распадом Советского Союза. Благодаря грамотным действиям руководства спецподразделения пожарной охраны избежали серьезной потери кадров и финансирования.

За свою многолетнюю историю специальные подразделения Специальной пожарной охраны участвовали в тушении множества серьезных пожаров. Так, именно они ликвидировали последствия первой в истории СССР радиационной аварии в 1957 году. Тогда на заводе «Маяк» взорвалась цистерна с ядерными отходами, в воздух поднялось радиоактивное облако. Для борьбы с огнем и расчистки территории завода были привлечены 700 человек.

Через 29 лет полученный на «Маяке» опыт пригодился во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. А в 1991 году пожарным понадобились все знания и навыки, чтобы потушить пожар на атомной подлодке в Северодвинске. Сильная задымленность, темнота и узкие пространства сильно усложняли задачу, при этом существовал риск распространения огня на отсек с ядерной силовой установкой. Несмотря на это, огнеборцам удалось спасти подлодку.

На сегодняшний день в Специальной пожарной охране МЧС служат около 20 тыс. человек. Ее подразделения расположены в 37 субъектах страны. Под их защитой находятся 300 объектов, 400 населенных пунктов, 500 медучреждений и 1,7 тыс. учебных заведений.

Специальная пожарная охрана обеспечивает безопасность объектов проводит противопожарную пропаганду, ведет статистику пожаров и других ЧС на особо охраняемых объектах, а также отвечает за сохранение государственной тайны и служебной информации.

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — традиции

В День Специальной пожарной охраны в подразделениях проходят торжественные награждения огнеборцев, которые проявили мужество и отвагу при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС. Знаки отличия также вручают ветеранам службы. Начальники частей выступают перед подчиненными с официальными поздравлениями. Также в этот день чтут память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — как поздравить

День Специальной пожарной охраны ее сотрудники зачастую встречают на работе, но это не значит, что их нельзя поздравить. Так как служба виновников торжества действительно опасна и трудна, хорошим вариантом празднования станет семейный ужин или просмотр любимых фильмов с вкусной едой. Спокойная обстановка поможет расслабиться после напряженного дня.

Если есть свободное время, можно устроить прогулку по городу, посетить места, в которые давно хотелось сходить. Для тех, кто рано уходит на службу, можно упаковать с собой небольшой подарок и открытку с теплыми пожеланиями, которые поднимут настроение во время рабочей смены.

Хорошим подарком для сотрудника Специальной пожарной службы станет термос, набор инструментов, автомобильные аксессуары, наручные часы, качественный алкоголь. Также можно подарить сертификат на массаж или какое-либо необычное развлечение, например полет в аэротрубе. В качестве сувенира подойдет брелок, подарочный орден или дозатор для напитков в виде огнетушителя.

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