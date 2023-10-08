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9 октября — День Специальной пожарной охраны МЧС России: история и традиции праздника

День Специальной пожарной охраны МЧС России отметят 9 октября
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Каждый год 9 октября в России отмечают День Специальной пожарной охраны МЧС — профессиональный праздник огнеборцев, которые следят за безопасностью на атомных электростанциях, заводах по производству вооружений, и других особо охраняемых государственных объектах. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, когда появились специальные пожарные подразделения и каким подарком порадовать представителя этой профессии, читайте в материале «Известий».

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — история праздника

После Великой Отечественной войны в СССР началось активное развитие атомной промышленности и разработка ядерного оружия. Эти проекты требовали особой защиты в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. Поэтому 9 октября 1947 года был сформирован специальный отдел Главного управления пожарной охраны МВД, которому и предстояло выполнить эту задачу.

Под охраной специального отдела находились предприятия, на которых создавали ядерное оружие и ракетное топливо, научно-исследовательские институты, а также закрытые военные города и поселки. В начале 1960-х годов, когда началось перевооружение армии, его сотрудники обеспечивали безопасность новых ракетно-космических и авиационных предприятий, заводов по производству электроники, средств связи, спецхимии, боеприпасов, вооружений и т.д. При этом сопровождались не только готовые объекты, но и находившиеся на стадии строительства.

В 1970-е годы внутри Специальной пожарной охраны образовалось направление, занимающееся обеспечением безопасности на особо секретных объектах — войсковые подразделения. Они находились на всех ключевых оборонных объектах СССР. Численность личного состава спецподразделений пожарной охраны в то время достигала 25 тыс. человек.

В 1990-х годах все государственные структуры претерпевали серьезные изменения, связанные с распадом Советского Союза. Благодаря грамотным действиям руководства спецподразделения пожарной охраны избежали серьезной потери кадров и финансирования.

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За свою многолетнюю историю специальные подразделения Специальной пожарной охраны участвовали в тушении множества серьезных пожаров. Так, именно они ликвидировали последствия первой в истории СССР радиационной аварии в 1957 году. Тогда на заводе «Маяк» взорвалась цистерна с ядерными отходами, в воздух поднялось радиоактивное облако. Для борьбы с огнем и расчистки территории завода были привлечены 700 человек.

Через 29 лет полученный на «Маяке» опыт пригодился во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. А в 1991 году пожарным понадобились все знания и навыки, чтобы потушить пожар на атомной подлодке в Северодвинске. Сильная задымленность, темнота и узкие пространства сильно усложняли задачу, при этом существовал риск распространения огня на отсек с ядерной силовой установкой. Несмотря на это, огнеборцам удалось спасти подлодку.

На сегодняшний день в Специальной пожарной охране МЧС служат около 20 тыс. человек. Ее подразделения расположены в 37 субъектах страны. Под их защитой находятся 300 объектов, 400 населенных пунктов, 500 медучреждений и 1,7 тыс. учебных заведений.

Специальная пожарная охрана обеспечивает безопасность объектов проводит противопожарную пропаганду, ведет статистику пожаров и других ЧС на особо охраняемых объектах, а также отвечает за сохранение государственной тайны и служебной информации.

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — традиции

В День Специальной пожарной охраны в подразделениях проходят торжественные награждения огнеборцев, которые проявили мужество и отвагу при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС. Знаки отличия также вручают ветеранам службы. Начальники частей выступают перед подчиненными с официальными поздравлениями. Также в этот день чтут память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

День Специальной пожарной охраны МЧС России в 2023 году — как поздравить

День Специальной пожарной охраны ее сотрудники зачастую встречают на работе, но это не значит, что их нельзя поздравить. Так как служба виновников торжества действительно опасна и трудна, хорошим вариантом празднования станет семейный ужин или просмотр любимых фильмов с вкусной едой. Спокойная обстановка поможет расслабиться после напряженного дня.

Если есть свободное время, можно устроить прогулку по городу, посетить места, в которые давно хотелось сходить. Для тех, кто рано уходит на службу, можно упаковать с собой небольшой подарок и открытку с теплыми пожеланиями, которые поднимут настроение во время рабочей смены.

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Хорошим подарком для сотрудника Специальной пожарной службы станет термос, набор инструментов, автомобильные аксессуары, наручные часы, качественный алкоголь. Также можно подарить сертификат на массаж или какое-либо необычное развлечение, например полет в аэротрубе. В качестве сувенира подойдет брелок, подарочный орден или дозатор для напитков в виде огнетушителя.

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