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Готовность отделения паллиативной помощи в Корсакове достигла 30%

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В городе Корсаков (Сахалинская область) готовность здания отделения паллиативной помощи достигла 30%. Об этом региональное министерство строительства сообщает 6 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас здание выполнено на 30%. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по благоустройству территории. Строители монтируют фасад, ведут работы по внутренним инженерным системам», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит 3,4 тыс. кв. м. В отделении разместят 17 палат на 30 пациентов, пишет ИА SakhalinMedia.

Строительство началось в апреле 2023 года в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Сдать объект планируется в июне 2024-го.

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