Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют свои позиции из-за фланговых атак российских войск. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил бывший агент ЦРУ США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают эластичный жгут: украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки русских, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — объясняет он.

Кроме того, по словам эксперта, на данный момент положение Киева плачевно. Нужно понимать, что происходит с украинской демографией из-за огромных потерь мужской части населения страны, добавил он.

Ранее, 5 октября, в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин указал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он также отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.

В августе The New York Times сообщила, что, по подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.