Посольство РФ в Австрии заявило об обвинениях Запада в ударах до расследований

Запад обвиняет Россию в совершении ударов до начала расследований. Об этом 6 октября заявило посольство РФ в Австрии.

«Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке», — сообщило посольство в Telegram.

Дипмиссия отметила, что подобные сообщения происходят каждый раз, когда Украина ведет переговоры о финансировании. В частности, сейчас, когда в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества.

«Хотим в очередной раз напомнить, что российские Вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам, и призываем к тщательному расследованию произошедшего», — заявило представительство.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине. Армия России бьет только по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

Минобороны в тот же день сообщило, что с 29 сентября по 6 октября Вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Удары наносились по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.