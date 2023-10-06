Реклама
Прямой эфир
Мир
Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном
Политика
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября
Мир
Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Мир
МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ
Мир
Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов
Общество
В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды
Политика
Путин принял приглашение посетить Узбекистан
Происшествия
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Мир
Евросоюз не стал устанавливать дату расширения
Мир
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
Экономика
Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября
Экономика
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов
Сюжет:

Посольство РФ в Австрии заявило об обвинениях Запада в ударах до расследований

0
Фото: посольство РФ в Австрии
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад обвиняет Россию в совершении ударов до начала расследований. Об этом 6 октября заявило посольство РФ в Австрии.

«Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке», — сообщило посольство в Telegram.

Дипмиссия отметила, что подобные сообщения происходят каждый раз, когда Украина ведет переговоры о финансировании. В частности, сейчас, когда в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества.

«Хотим в очередной раз напомнить, что российские Вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам, и призываем к тщательному расследованию произошедшего», — заявило представительство.

Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю
Украинская ПВО не может противостоять российским ракетам

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине. Армия России бьет только по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

Минобороны в тот же день сообщило, что с 29 сентября по 6 октября Вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Удары наносились по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023