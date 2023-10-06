Россия по просьбе Еревана начала поставки топлива в Армению

Москва продолжает усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха, Россия по просьбе Еревана начала поставки нефтепродуктов в страну, говорится 6 октября в сообщении на сайте МИД РФ.

«Речь идет о 15 тыс. т бензина и 20 тыс. т дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс», — уточнили в министерстве.

Несмотря на введение 21 сентября временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из РФ, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года межправительственного соглашения.

Кроме того, МЧС России взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

«Совместно с Росрезервом уже сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

На финальной стадии находится отправка помощи Российской гуманитарной миссией, фондами имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!».

На следующей неделе российские дипломаты посетят Сюникскую область, чтобы вместе с региональными властями определить неотложные потребности, заверили в российском МИДе.

Ранее, 3 октября, в ведомстве подчеркнули, что Москва ведет работу по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха и намерена продолжать это делать.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона болеет сердцем за карабахских армян и продолжает оказывать им гуманитарную помощь. Российские миротворцы продолжат свою деятельность в регионе, отметил он.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе тогда заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

По последним данным правительства страны, в Армению переехало более 100 тыс. человек.