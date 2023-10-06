Военный раскрыл особенности поставленных Киеву западных разведсистем

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что поставляемые Украине немецкие разведывательные системы SurveilSpire Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять для борьбы с российскими дронами и защиты оборонных объектов.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 октября, эксперт объяснил, что в местах, которые нужно обезопасить, устанавливаются столбы, на которые крепятся камеры видеонаблюдения. Также используется спутниковый интернет, благодаря которому информация оперативно передается в вышестоящие командные пункты. Кроме того, в составе систем есть беспилотники, которые «мониторят воздушное пространство и передают информацию о вражеских беспилотниках, если таковые имеются».

Иными словами, отметил Кнутов, штаб в онлайн-формате получает сведения о появлении беспилотников противника, после чего принимает меры для их уничтожения.

Полковник также рассказал, что разведсистемы SurveilSpire предназначены для борьбы с российскими дронами «Герань», для прикрытия складов и оборонных объектов, мест дислокации личного состава и хранения техники. Основное предназначение этих систем — своевременное предоставление данных о появлении дронов, после чего принимаются решения об открытии ракетного огня.

5 октября на Украине сообщили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставку партии разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ. Заказ был оплачен Германией, пишет сайт kp.ru. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро, уточняет сайт aif.ru.

Сама система представляет собой мобильный автоматизированный наблюдательный пункт, способный передавать данные с помощью беспроводных модулей 4G и Starlink, пишет ИА «Регнум».

Для перевозки станции разведки используется автомобиль с прицепом для оборудования. Питание может осуществляться с помощью солнечных батарей. Для сборки потребуются три человека, отмечает телеканал «360».

3 октября страны — члены Евросоюза заявили, что больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения, пишет RT.

2 октября стало известно, что военный экспорт из Германии на Украину вырос в сравнении с 2022 годом более чем в четыре раза, составив €3,3 млрд.

В тот же день Минобороны ФРГ сообщило о передаче Украине бронированных автомобилей, гусеничных вездеходов, машин для разминирования, мостоукладчиков и 33 тыс. боеприпасов калибра 40 мм.

Как отмечает телеканал «Звезда», в МИД РФ заявили, что все вооружения, передаваемые ВСУ, будут захвачены или уничтожены, а также станут законной целью РФ.

В июле глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что не планирует отказываться от планов по строительству завода на Украине. Он добавил, что «у Киева есть эффективные возможности для защиты критических целей от нападений», сообщает «Ридус».