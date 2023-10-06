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В колбасных изделиях в ХМАО обнаружили вирус африканской чумы свиней

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в ряде колбасных изделий на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО). Об этом 5 октября сообщил «СургутИнформ-ТВ».

В связи с этим ветеринарная служба региона распространила письмо с соответствующей информацией по муниципалитетам округа. По данным ведомства, заражены оказались изделия ЗАО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», произведенные в конце августа и начале сентября.

Уже как минимум в трех муниципалитетах округа предупредили об этом местных жителей. Так, в частности, администрация сельского поселения Солнечный выпустила сообщение о том, что зараженные изделия недопустимо скармливать в корм животным, в том числе свиньям и диким кабанам. При этом отмечается, что для человека вирус АЧС считается неопасным.

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21 сентября глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что не ожидает роста цен на свинину из-за африканской чумы свиней. По его словам, вирус присутствует на территории России уже 15 лет и за это время государство и бизнес наработали огромный опыт по обеспечению биобезопасности.

В тот же день в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России рассказали «Известиям», что ситуация с вирусом АЧС, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт может привести к росту цен на мясо.

При этом в Минсельхозе 21 сентября сообщили о снижении отпускных цен на свинину на 2%. В министерстве подчеркнули, что рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины.

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