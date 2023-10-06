На Украине заявили о нехватке рабочих рук из-за миграции и мобилизации населения

На Украине наблюдается нехватка рабочих рук, вызванная миграцией населения за границу и мобилизацией украинских мужчин. Об этом 6 октября сообщает «Страна.ua» со ссылкой на макроэкономический и монетарный обзор НБУ.

В отчете говорится, что боевые действия продолжают ухудшать ситуацию на рынке труда. Так, финансовое положение украинских домохозяйств остается сложным: 60% опрошенных украинцев заявляют об ухудшении своего благосостояния за последний год, только 4% сообщают об улучшении.

Также в обзоре уточняется, что удешевление пшеницы из-за ухудшения ее качества и повышения ставок фрахта в дунайских портах на фоне атак со стороны РФ сдерживает наращивание украинского экспорта продовольствия.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.

В августе The New York Times сообщила, что, по подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.