Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссеров дубляжа, озвучивший 126 фильмов, Вячеслав Максаков. Об этом 6 октября сообщил источник «Известий».

Он скончался на 77-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Как отметил собеседник издания, режиссер умер вечером 5 октября у себя в квартире в Москве. Тело обнаружил его племянник.

Актриса дубляжа Лина Иванова, озвучившая Гермиону Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, поделилась с «Известиями» воспоминаниями о Максакове.

«Могу сказать, что он прекрасный режиссер, один из первых моих режиссеров, с которым мы начинали работать. Мне очень жаль. Он замечательный был человек и режиссер, чуткий, внимательный. Мне нравилось с ним работать», — сказала она.

Максаков работал над озвучкой фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур» и другие.

Также он снялся в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».