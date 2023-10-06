В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранцам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Документ размещен 6 октября в думской базе электронных данных.

Инициаторы предлагают изменить закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно действующим нормам, правительство РФ ежегодно с учетом особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства россиян может устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.

«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», — говорится в пояснительной записке к проекту закона, уточняет «Газета.Ru».

Предлагается запретить трудоустраивать мигрантов в сферу торговли лекарствами и привлекать их к работе в легковом такси и грузовым автоперевозкам.

В случае принятия закона будет запрещено привлекать мигрантов к работе в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, к системе школьного образования, а также такси.

В целом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

В России не первый год подряд примерно на 6% увеличивается число аварий, совершенных водителями-иностранцами, в том числе гражданами стран СНГ. Опрошенные «Известиями» эксперты не раз заявляли, что, по их мнению, нередко причиной ДТП становится то, что водители-мигранты готовы работать дольше положенного времени.

С 1 марта в России ввели ограничения по приему на работу в сферу пассажирских перевозок. К управлению общественным транспортом перестали допускать лиц с судимостью по ряду преступлений.