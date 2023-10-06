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Глава правящей партии Грузии Кобахидзе опроверг желание стать президентом

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Председатель правящей грузинской партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не будет претендовать на пост президента страны. Об этом он заявил 6 октября.

«У меня нет таких планов в связи с тем, что президент по сути дистанцирован от политических процессов», — приводит его слова Telegram-канал «Новости-Грузия».

Он также назвал «преждевременной спекуляцией» предположение, что главой государства может стать его предшественник на посту главы партии Бидзина Иванишвили.

Она всё равно в ЕС смотрит: чем в Грузии закончится попытка импичмента Зурабишвили
И как стремление сместить президента отразится на ситуации в стране

Ранее, 3 октября, конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска «Грузинской мечты» об импичменте президенту Саломе Зурабишвили. Сторону обвинения представлял Кобахидзе и ряд депутатов парламента. Президент направила в суд в качестве своих представителей Тамару Чугошвили и Майю Копалеишвили.

12 сентября правящая партия Грузии передала на рассмотрение в Конституционный суд страны документ по импичменту Зурабишвили. Документ пописали 80 депутатов парламента.

До этого, 1 сентября, правящая партия Грузии начала процедуру импичмента в отношении президента Зурабишвили, несмотря на отказ кабинета министров.

Иску предшествовал конфликт между президентом и партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в ЕС. Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны.

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