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Мужчина и женщина впали в кому и скончались после употребления лосьона

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В Ямало-Ненецком автономном округе 63-летний мужчина и 50-летняя женщина умерли, по предварительным данным, из-за употребления лосьона. Об этом 6 октября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 4 октября. Пара почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Их госпитализировали, через несколько часов они уже впали в кому. На следующий день мужчина и женщина скончались.

Полицейские установили, что пара злоупотребляла спиртными напитками. У них дома правоохранители нашли два опустошенных флакона с лосьоном, который не предусмотрен для употребления в пищу.

«Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу», — поделился собеседник.

По факту смерти организована проверка.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

Ранее, 20 сентября, источник «Известий» сообщил, что судмедэксперты подтвердили гибель 37-го человека от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Установлено, что смерть наступила из-за отравления метиловым спиртом.

При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек.

Подозреваемого в производстве суррогатного алкоголя Анара Гусейнова задержали в тот же день. Он не признал вину. Cуд арестовал его.

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