В Псковской области 230 населенных пунктов остались без света

В Псковской области 230 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного ветра. По состоянию на утро пятницы, 6 октября, отключено 23 линии 6-10 кВ и 400 трансформаторных подстанций, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Социально значимых объектов в зонах отключения нет, отмечает Псковское агентство информации.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме. Восстановлением электроснабжения занимается 81 бригада из 267 человек, пишет Псковская лента новостей.

По прогнозам синоптиков, 6 октября на территории региона ожидаются порывы ветра до 15–19 м/с, в прибрежных районах они могут достигать 21 м/с.