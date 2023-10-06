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В ГД внесли проект о введении запрета на приближение к человеку по решению суда

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Депутаты от фракции «Новые люди» в пятницу, 6 октября, внесли в Государственную думу законопроект о запрете приближаться к человеку на определенное расстояние по решению суда.

«Предлагается предоставить гражданам право обращаться в суд с требованием установить запрет для другого гражданина приближаться к ним на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод», — следует из документа, имеющегося в распоряжении «РИА Новости».

Авторами стали вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева. Кроме того, данный законопроект предполагает внесение в Гражданский кодекс (ГК) новую статью 14.1 «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».

Депутаты привели в пример случай поведения мужчины из Казани, который всячески преследовал женщину: писал ей СМС, звонил, присылал подарки и караулил у дома. Приволжский районный суд обязал его перестать совершать такие действия, но запретить приближаться не смог, поскольку в ГК данная мера не предусмотрена. Однако мужчина продолжил преследование.

По словам депутатов, такой законопроект важен для того, чтобы защитить граждан и предотвратить какие-либо случаи насильственного характера в их отношении.

Кроме того, также было отмечено, что сам запрет на приближение предполагает ограничение свободы передвижения нарушителя, который является угрозой для жизни другого человека, дополняется в пояснительной записке.

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5 октября стало известно, что Госдума рассмотрит поправки к закону о выборах президента России. Законопроект предлагается внести ряд изменений юридико-технического характера.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, ранее ряд аналогичных изменений уже был внесен в другие федеральные законы, касающиеся выборов.

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