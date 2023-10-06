Войска РФ подбили авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Войска 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» гаубицей Д-20 подбили бронированный автомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом 6 октября сообщил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

Он рассказал, что аэроразведка посредством беспилотника вела наблюдение за военным объектом, когда из здания вышли украинские военные и на бронированном внедорожнике с еще одной машиной колонной отправились в сторону промзоны города.

«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — уточнил Бандерас в беседе с «РИА Новости».

Российский боец добавил, что силовые структуры установили нахождение высокопоставленных офицеров ВСУ в авто, которое было подбито войсками России.

До этого, 4 октября, российские военные сообщили, что армия РФ вернула полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра. Бойцы рассказали, что боевики ВСУ не оставляют ежедневных попыток прорваться там, а после на левый берег Днепра. Однако российские военнослужащие круглосуточно ведут пристальное наблюдение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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