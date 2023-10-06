Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
Войска РФ подбили авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
Армия
Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США
Сюжет:

Войска РФ подбили авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

ВС России подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войска 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» гаубицей Д-20 подбили бронированный автомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом 6 октября сообщил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

Он рассказал, что аэроразведка посредством беспилотника вела наблюдение за военным объектом, когда из здания вышли украинские военные и на бронированном внедорожнике с еще одной машиной колонной отправились в сторону промзоны города.

«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — уточнил Бандерас в беседе с «РИА Новости».

Российский боец добавил, что силовые структуры установили нахождение высокопоставленных офицеров ВСУ в авто, которое было подбито войсками России.

Система сдержки: ВС РФ уверенно противостоят противнику под Артемовском
Из-за тактически невыгодных позиций у Клещеевки ВФУ несут большие потери, отмечают эксперты

До этого, 4 октября, российские военные сообщили, что армия РФ вернула полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра. Бойцы рассказали, что боевики ВСУ не оставляют ежедневных попыток прорваться там, а после на левый берег Днепра. Однако российские военнослужащие круглосуточно ведут пристальное наблюдение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023