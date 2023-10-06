Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей. Об этом стало известно 6 октября из данных торгов.

Курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 15:36 мск снижается на 60 копеек, до 99,81 рубля.

Также отмечается снижение юаня на 9 копеек, до 13,64 рубля, евро — на 47 копеек, до 105,30 рубля.

Ранее в этот день курс доллара в ходе торгов на Московской бирже повышался до 101,75 рубля впервые с 14 августа. Тогда он достиг отметки 101,75 рубля, это являлось максимумом с марта 2022 года.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Так, специалисты заявили, что в начале месяца доллар может торговаться на уровне 100 рублей.

В середине сентября президент России Владимир Путин назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.